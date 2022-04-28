自然界太奇妙！科學家近日研究蜘蛛交配模式，發現隆背菲蛛交配後，雄性會出現彈開的反應，竟是為了防止遭伴侶吞食，研究員認為，雌性隆背菲蛛可能以此判斷對方是否為合適伴侶，雄性若能順利彈開躲避攻擊，才會被認定為優質對象，該研究結果發表於《當代生物學》（Current Biology）。

研究團隊推測，雌性隆背菲蛛交配完吃雄性伴侶，可能是在評估對方是否為最佳生殖對象。(影片來源/YouTube/New Scientist)

根據《CNN》報導，大陸湖北大學生物學教授張世昌及他的團隊在2019年，研究武漢山區一種名為「隆背菲蛛」(Philoponella prominens)的蜘蛛，發現雄性隆背菲蛛在交配完後，會立即彈開躲避伴侶的攻擊，張世昌教授提到，例如紅背蜘蛛等其他蜘蛛物種，交配後多是自相殘殺，首次發現有蜘蛛會以超快動作來逃避被伴侶吃。

研究團隊進行研究，發現隆背菲蛛的155次交配中，有3隻雄性未彈射成功，隨即就被雌性吞食，但過程非常迅速，因此起初並未拍下過程，直到團隊透過高解析度攝影機拍攝，發現雄性蜘蛛會摺疊第一對腿上的脛骨並迅速推開，以每秒88公分速度彈射，甚至還會在半空中旋轉，張世昌教授表示，「我認為這些動作主要是為了躲避雌性，彈射和旋轉能使雌性難以捕捉」。

張世昌教授提到3隻未跳開的蜘蛛，「牠們的危險感知能力可能較低，或者在交配過程筋疲力竭，要不然就是沒有彈射能力」，而在交配過程結束時，一旦雄性感覺到對方具攻擊性，就會馬上跳開到安全地帶，雖然目前還不清楚雌性隆背菲蛛為何出現吃伴侶的舉動，但他們認為，可能是用來評估雄性是否為最佳生殖伴侶。

張世昌教授表示，蜘蛛與與哺乳動物不同，雌性蜘蛛的生殖道中有一個受精囊，主要用於容納精子，並防止精子與卵子相遇，因此雄性蜘蛛將精子注入母體後，精子就會一直保存於囊中，直到母蜘蛛想要使用時，牠才會從囊中擠出精子與卵子受精，假若不要就擠出體外，或是改變受精囊的pH值殺死精子，「雌性可能會選擇能夠彈射的雄性精子，並捨棄容易被牠捕獲的雄性精子」。