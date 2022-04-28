澳洲一對情侶日前到北領地庫蘭島（Koolan Island）附近釣魚時，一隻身長4.5公尺的巨鱷發現了他們的身影，隨即以迅雷不及掩耳的速度，跳上船開咬，嚇得他們驚慌失措，攻擊畫面全被手機拍攝下來。

根據《太陽報》報導，凱薩琳（Kathryn Dyball）和未婚夫卡麥隆（Cameron Bates）上個月相偕前往北領地庫蘭島釣魚，當時他們注意到水面下有不尋常的波動，仔細一看竟然是一隻巨鱷埋伏在水中，並且被他們釣竿上的魚餌所吸引，覺得有趣的他們甚至刻意拉扯魚鉤逗弄著巨鱷。

沒想到巨鱷發現他們的身影後，瞬間衝出水面並且跳上船，不過因為撞到他們的手機又彈回去，在巨鱷沉入水中之前，牠還設法用兩隻前腳攀住船身邊緣，試圖發動一波攻擊。

雖然兩人幸運躲過巨鱷的攻擊，但凱薩琳事後仍餘悸猶存的說，「雖然可能只有幾秒的時間，但感覺時間就像是靜止了一樣」，有了這次瀕臨死亡的經驗，讓她決定以後都要三思而後行，「這些鱷魚應該受到人們的尊重，我們以後不會再犯這樣的錯誤了」。

影片最早發布在抖音（TikTok）平台，並獲得了近20.4萬觀看次數、超過8.3萬個讚，不少網友紛紛留言直呼「好可怕，鱷魚看起來很瘋狂」、「鱷魚的眼神就像是在說，別惹我，我會弄死你們」、「這真的會嚇破膽」。