泰國一頭31歲母象帶著11個月大的幼崽逃離原本生活的營地，期間經過一個種植玉米的莊園，母象便興奮地吃玉米果腹，豈料這些農作物早已被噴灑大量殺蟲劑，母象不久就中毒死亡，而小象當時還在喝奶階段，因此順利逃過一劫，但發現媽媽「永遠定格」後並未離開，牠守著屍體長達12小時，讓人看了相當難過。

Leave my mummy alone! Heartbreaking video of baby elephant guarding his mother's dead body after she ate poisonous crops in Thailand

via https://t.co/xJz3oVK9fD https://t.co/Kgli7mGefS — News Wagg (@fmdiscr) April 26, 2022

根據《每日郵報》報導，31歲的母象Moke Chue和11個月大的幼崽Park Mae Mae，原本生活在觀光地區的大象營地，由於受到新冠疫情影響，重創泰國觀光業，大象馴獸師只能帶著象群返回家鄉，平時白天馴獸師會讓大象在村子裡遊蕩，晚上再趕回柵欄，豈料大象母子在本月22日晚間，趁馴獸師不注意逃出來。

大象母子經過泰國達府一座農場時，肚子餓的母象看到農場種植的玉米後，便開心地大快朵頤，豈料這些玉米被噴灑大量殺蟲劑，而且還施了肥，導致母象吃完後身體不適，沒多久就死在玉米田裡，由於小象處於喝奶階段，因此並沒有吃玉米，幸運躲過一劫，但看到母親倒下後，讓牠非常困惑。

由於小象不知媽媽已過世，因此待在原地不肯離開，緊緊貼在母親的身邊，期間不斷用鼻子輕撫母象的後背，直到隔天村民才發現牠們，而小象當時已守屍長達12小時。泰國大象保護基金會主席查勒特（Sangduean Chailert）表示，他們已派出人員對村莊進行調查，當時還在玉米田附近發現另一頭成年大象，目前已將牠們安置於安全地方，防止誤食有毒玉米。