瑞士研究團隊在阿爾卑斯山上、海拔約2800公尺處，發現來自2.5億年前且生活在深海的魚龍椎骨、肋骨、牙齒化石，科學家推測，這隻魚龍的身長約為20公尺，且擁有目前已知的最大魚龍牙齒化石，讓研究團隊非常興奮。

Experts uncover sets of fossils from 3 new ichthyosaurs 🐋 that may've been among the largest animals ever - longer than a bowling alley!🎳😮



Up in the Alps 🏔 the dig unearthed finds such as the largest ever ichthyosaur tooth 🦷



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根據科學雜誌《新科學人》報導，蘇黎世大學研究團隊在30多年前，曾到阿爾卑斯上進行地質測繪，未料竟意外發現某種生物的椎骨、肋骨以及牙齒化石，研究人員透過其特徵，推測出這些部位應該出自一種已經滅絕的古生物「魚龍」，該生物生活在中生代大部分時期，最早出現於2.5億年前，並在9000萬年前左右消失。

不過當時在加拿大英屬哥倫比亞省發現了更新、看似品質更好的魚龍化石，因此這些化石便暫時被擱置，直到最近研究人員才重新開始研究。從椎骨和肋骨化石可以推測出，這隻魚龍的總長度約為20公尺，而牙齒化石更是驚人，其根部約有6公分，德國波昂大學教授山德勒（Martin Sandler）表示，這是迄今為止已知的最大魚龍牙齒化石，「有大牙根通常意味著牠也會有個大齒冠」。

對此，蘇黎世大學古生物學研究所博士傅勒（Heinz Furrer）也相當興奮，「當時發現了世界最長的魚龍之一，牠有迄今為止最厚的牙齒和最大的背椎」。然而山德勒仍語帶保留，不能肯定牙齒化石真的是來自大型魚龍，還是只是來自牙齒特別大的普通魚龍，不過這次的化石發現，象徵阿爾卑斯山冰川下可能還隱藏著許多巨型海洋生物遺骸，研究團隊將會繼續在該處挖掘，尋找更多的化石證據。