俄烏戰爭開打近2個月，許多人的家園被破壞，就連毛小孩也沒有容身之處。烏克蘭一名網友日前在回收場裡，發現一群幼犬依偎在一起，躺在垃圾堆上，起初以為牠們在取暖，靠近一看才發現，牠們身體下還有一隻母貓，腹部附近則是剛出生的小貓，才知道小狗們不只是在取暖，還揹負起保護奶貓的重責。

烏克蘭網友@yaroslavlytcushun將影片分享至Tiktok，只見回收場裡有3隻小狗，窩在一起相互取暖，靠近一看才發現，牠們身邊還有一隻母貓，底下則是一窩剛出生的幼貓，3隻小狗似乎把對方當成同類，擔負起照顧小貓的重責，遇到陌生人靠近時，牠們還會保持警戒，似乎不想讓人接近，畫面非常溫馨。

原po隨後找來紙箱和食物，讓小貓小狗們有遮風避雨的地方，日後他也經常到回收場查看貓狗的狀況，並且帶食物給牠們吃，目前牠們都非常安全，並時常分享萌犬們的近況，不過由於幼貓還小，而且比較不親人，為了不打擾到母貓一家，因此原po並未拍攝貓的影像，但表示牠們都躲了起來，並沒有生命危險。

日後小狗們與原po關係越來越親密，一看到他靠近，就會主動衝上前歡迎，他也將過程分享至社群平台，累積370萬觀看次數。不少網友表示「雖然幼犬力量不大，但牠們卻很勇敢，擔任起保護者的角色」、「戰火無情，希望牠們能找到新家」、「看到這一幕真的很難過，我的願望就是開一間動物收容所，希望能救救這些小生命」。