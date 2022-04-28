不少店家為了吸引買氣，除了推出各種促銷外，開幕時還會邀請辣妹助陣。大陸山東青島一間民營加油站近日開幕，為了吸引顧客上門，因此請來數名身穿比基尼的辣妹來擔任員工，只見辣妹穿著比基尼及高跟鞋，身材曲線一覽無遺，相關照片曝光後引發關注。

綜合陸媒報導，青島市市北區營口路一間民營的加油站近日開幕，業者為了吸引顧客上門，便請來2至3名比基尼辣妹助陣，只見她們打扮火辣，穿著比基尼，露出性感小蠻腰還有纖細長腿，站在加油機旁招呼車輛，附近的旗子上還寫著「免費加油」，吸引不少車輛前來加油，網傳還一度造成交通堵塞，現場影片曝光引發討論。

當地市場監督局得知後，當天就前往加油站制止，相關人員表示，行銷活動有些低俗，「加油站主管部門昨天去現場制止了，但沒有找到相關法條的處理辦法」。網友對此看法兩極，有人認為不妥當，「加油站應該靠優惠或油的品質來吸引顧客，而不是採用這種吸睛的行銷手法，令人反感」，但也有人持正面意見，「低俗？電視台也有播內衣走秀，穿泳裝表演，不就也很低俗」、「車展內的車模也都穿著火辣，為什麼不管？」。

在此之前，廣西桂平市一間加油站也曾邀請比基尼辣妹幫顧客加油，當時也吸引不少人關注，加油站請來5名女模在現場發放宣傳單和礦泉水，用以刺激買氣，也引起當地政府關注，這場活動舉辦到下午時就被迫喊停，桂林市商務局為了避免類似事件發生，還頒布《桂林市商務局關於進一步規範企業促銷行為的緊急通知》規範當地業者。