任何一個民族的文化，都像長江大河，滔滔不絕的流下去，但因為時間久了，長江大河裏的許多污穢骯髒的東西，像死魚、死貓、死耗子，開始沉澱，使這個水不能流動，變成一潭死水，愈沉愈多，愈久愈腐，就成了一個醬缸，一個污泥坑，發酸發臭。

說到醬缸，也許年輕朋友不能了解。我是生長在北方的，我們家鄉就有很多這種東西，我不能確切知道它是用什麼原料做的，但各位在中國飯館吃烤鴨的那種作料就是醬。醬是不暢通的，不像黃河之水天上來那樣澎湃。

由此死水不暢，再加上蒸發，使沉澱的濃度加重加厚。我們的文化，我們的所謂前生因，就是這樣。

中國文化中最能代表這種特色的是「官場」。過去知識份子讀書的目的，就在做官。這個看不見摸不着的「場」，是由科舉制度形成，一旦讀書人進入官場之後，就與民間成為對立狀態。那個制度之下的讀書人，唯一的追求標的，就是做官，所謂書中自有顏如玉，書中自有黃金屋。讀書可以做官，做了官就有美女和金錢。從前人說，行行出狀元， 其實除了讀書人裏有狀元，其他人仍是不值一文的工匠。那時候對其他階層的人，有很多制度，不能穿某種衣服，不能乘某種車子。封建社會一切都以做官的人的利益為前提。封建社會控制中國這麼久，發生這麼大的影響和力量，在經濟上的變化比較小，在政治上卻使我們長期處在醬缸文化之中，特徵之一就是以官的標準為標準，以官的利益為利益，因而變成一種一切標的指向「政治掛帥」。使我們的醬缸文化更加深、更加濃。

在這種長期醬在缸底的情形下，使我們中國人變得自私、猜忌。我雖然來美國只是短期旅行，但就我所看到的現象，覺得美國人比較友善，比較快樂，經常有笑容。我曾在中國朋友家裏看到他們的孩子，雖然很快樂，卻很少笑，是不是我們中國人面部肌肉構造不一樣？還是我們這個民族太陰沉？

由於民族的缺乏朝氣，我們有沒有想到，造成這樣的性格， 我們自己應該負起責任？中國人的人際之間，互相傾軋，絕不合作。這使我想起了一個日本偵探長訓練他的探員，要求他屬下看到每一個人，都要懷疑他是不是盜賊？這種心理狀態用於訓練刑事警察是好的，但是中國人心裏卻普遍的有這種類似情況：對方是不是想從我這裏得到什麼好處？形成彼此間的疑懼，這種疑懼使中國人變成一盤散沙。

由於長期的專制封建社會制度的斲喪，中國人在這個醬缸裏醬得太久，我們的思想和判斷，以及視野，都受醬缸的污染，跳不出醬缸的範圍，年代久遠下來，使我們多數人喪失了分辨是非的能力，缺乏道德的勇氣，一切事情只憑情緒和直覺反應，而再不能思考。一切行為價值，都以醬缸裏的道德標準和政治標準為標準。因此，沒有是非曲直， 沒有對錯黑白。在這樣的環境裏，對事物的認識，很少去進一步的了解分析。在長久的因循敷衍下，終於來了一次總的報應，那就是「鴉片戰爭」。

鴉片戰爭是外來文化橫的切入，對中國人來說，固然是一次「國恥紀念」，但從另一角度看，也未嘗不是一次大的覺醒。

事實上， 我們應該感謝鴉片戰爭，如果沒有鴉片戰爭，現在會是一種什麼情況？至少在座的各位，說不定頭上還留著一根辮子，女人還纏著小腳，大家還穿著長袍馬褂，陸上坐兩人小轎，水上乘小舢板。如果鴉片戰爭提早三百年前發生，也許中國改變得更早一些，再往前推到一千年前發生的話，整個歷史就會完全不一樣。所以我認為這個「國恥紀念」，實際上是對我們醬缸文化的強大衝擊，沒有這一次衝擊，中國人還一直深深地醬在醬缸底層，最後可能將窒息而死。

(本文摘自《醜陋的中國人》/遠流出版)

【內容簡介】一九八四年九月二十四日，柏楊在美國愛荷華大學演講〈醜陋的中國人〉，強烈批判中國人的「髒、亂、吵」、「窩裡鬥」以及「不能團結」等，歸結到「中國傳統文化中有一種濾過性病毒，使我們子子孫孫受了感染，到今天都不能痊癒」，我們可以想像當場的震撼程度，從稍後在留學生群中引發的討論，已經可以預知其演說內容終將引爆。

當呂嘉行的演講記錄分別刊載於香港（《百姓》，十一月十五日）、紐約（《台灣與世界》，十二月一日）、台北（《自立晚報》，十二月八日）、洛杉磯（《論壇報》，十二月十三日），「醜陋的中國人」乃擴大成為全球華人論爭的焦點。

次年八月，此篇講稿和另兩場演講的記錄（〈中國人與醬缸〉、〈人生文學與歷史〉）、一篇訪問稿（〈正視自己的醜陋面〉）及三十二篇雜文組成的「老昏病大展」結集，並收入二十篇回應文章，合成《醜陋的中國人》一書，在台北林白出版社出版，緊接著大陸版、韓文版、日文版、英文版紛紛出版，大約十年之間風波不斷，海峽兩岸都出有評論專書。

柏楊愛深責切，他說：「中國人，是一個迷失在濃厚醬缸裡的族群，需要警醒」。是的，「醜陋的中國人」是二十世紀末葉知識分子在沉痛的反省之後，向自己民族所擊出的一記警鐘。

【作者簡介】柏楊

河南輝縣人。一九五○年起，以郭衣洞之名從事小說創作，為寫作生涯之始。一九六○年代

用柏楊筆名為《自立晚報》及《公論報》撰寫雜文，揭露中國文化的病態與社會黑暗面。一九

六八年三月七日，以挑撥人民與政府間感情罪名被捕，至一九七七年四月一日始被釋放。出獄

後，續為《中國時報》及《台灣時報》撰寫專欄，並曾赴多國發表演講，引起強烈的迴響。其

作品類型廣泛，含括小說、雜文、詩、報導文學、歷史著作、文學選集等，著作等身。