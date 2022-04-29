一九五八年冬天，救國團在風景明媚的日月潭，舉辦「中國青年文史年會」，其實就是一個以大專學生為主的冬令營。就在這年會上，我認識了靜宜英語專科學校（後來改為靜宜大學）的學生倪明華。

愛情足以使年輕人著迷，但對中年以上的人來說，只不過一句虛話；尤其是男人，事業居於無可動搖的第一位，愛情不過逢場作戲。可是，對我不然，這一場愛情，使我跟永培仳離，和整個社會作對。

婚後第二年，明華生了一個女孩，命名佳佳。明華因我的關係，學業中斷，我不願她為此抱憾終生，千方百計，甚至半強迫的，在佳佳三歲那一年，終於把明華送到中國文化大學夜間部就讀。

明華進入中國文化大學後，讀行政管理系，系主任是當時《中華日報》社長楚崧秋先生，給了她一個位置，主編《中華日報》的婦女版，這是一個令人稱羨的差事。

一九六七年夏天，《中華日報》向美國金氏社訂購「大力水手」連環漫畫，交給家庭版每星期刊出五天。明華要我翻譯，以我的英文程度，根本沒有這個能力，但我卻接下這份工作，因為漫畫上的對話十分簡短，更重要的是，又多了一份稿費。

「大力水手」漫畫是連續性的，金氏社每次直接寄下兩個月的稿件。大概十二月初，一天晚上，倪明華剛進家門，就接到《中華日報》的電話說，大力水手已沒有存稿，明天一早，會派專人來取。明華這時候才緊張起來，一面坐下來趕工，一面催促我，一定要快點趕出譯文：

「譯稿完成後，請放到送稿袋裡，我不再看了。」

「大力水手」是一個全球發行的漫畫，沒有政治色彩。可是，那一次的稿件，畫的卻是波派和他的兒子，流浪到一個小島上，父子競選總統，發表演說，在開場稱呼時，波派說：

「Fellows.....」

就是這個Fellows，引爆使我毀滅的炸彈，我如果譯成「伙伴們」，大難降臨的時間或許延後，可是，我卻把它譯成「全國軍民同胞們」，心中並沒有絲毫惡意，只是信手拈來而已。譯完後，躡手躡腳走進臥房，把它輕輕的塞進送稿袋，舒了一口氣，上床就寢，沒有一點惡兆。歷史上說大人物災難發生之前，總會有點不祥的預感，這也恰恰證明，我不是一個大人物，只不過一個倒霉的平凡作家而已。

一九六八年元月二日，《中華日報》刊出這幀漫畫，沒有人注意它，連我和明華也沒有注意它，它只不過是一個例行刊出的連環漫畫罷了。可是，虎視耽耽的特務們像發現新星球一樣，奔走相告；假如我的耳朵敏銳的話，會聽到他們的磔磔笑聲。

就在那年陰曆年前後（二月初），救國團請各報記者登合歡山。我接受邀請，和倪明華像貴賓一樣被招待；這是一次有趣的休假，充滿了新鮮，還不知道大禍逼在眉睫。

我們一回來，《中華日報》就叫倪明華到報社去，告訴她說，調查局認定「大力水手」漫畫挑撥政府與人民之間的感情，打擊最高領導中心，在精密計畫下，安排在元月二日刊出，更說明用心毒辣。尤其出自柏楊之手，嚴重性不可化解。

我被這項可怕的罪名嚇住，一時間，頭昏目眩。我從來沒有認真想過特務會對我下此毒手，只模糊感到莫大的壓力而已。

大約第三天，明華到《中華日報》，突然被調查局人員帶走，那真是個冰凍的一天。

午夜之後，明華回來，我們離別雖只有一天，但心情卻彷如隔世，她第一句話就說：

「事情很嚴重，明天會約談你！」

就在三月四日，吃過晚飯，我在燈下交代後事，心神不寧，佳佳和她的小朋友華昌言在剛買的大型電視機前，坐在地板上看電視。調查局調查員高義儒先生和劉展華先生，按鈴進來，要我隨他們前往調查局談話，向明華保證說，天亮以前一定把我送回來。

明華靠著窗子，面無表情的盯住我的背影。這是重要一刻，此次一去，就是十年。等我出獄後，房子已經不歸我有，妻子已是別人的妻子，女兒雖然仍然是我女兒，但已變成另外一位少女。

(本文摘自《柏楊回憶錄》/遠流出版)

【內容簡介】日本作家黃文雄先生曾引用日本的一句諺語，說我是一個看過地獄回來 的人，他指的是七Ｏ年代台灣恐怖時期我幾乎被政府槍決。實際上，我不僅看 過，而是我一生幾乎全在地獄，眼淚遠超過歡笑。在寫作途中，碧瑟常常把筆 放下來，凝視著我，歎息說：「您的災難，怎麼沒完沒了？」但我並不認為我 是天下最受苦的人，絕大多數中國人都比我更苦，這是民族的災難，時代的災 難，而不是某一個人的災難。回顧風沙滾滾的來時路，能夠通過這些災難，我 比更多的中國人要幸運得多，使我充滿感恩之情。 －－柏楊

【作者簡介】柏楊

河南輝縣人。一九五○年起，以郭衣洞之名從事小說創作，為寫作生涯之始。一九六○年代用柏楊筆名為《自立晚報》及《公論報》撰寫雜文，揭露中國文化的病態與社會黑暗面。一九六八年三月七日，以挑撥人民與政府間感情罪名被捕，至一九七七年四月一日始被釋放。出獄後，續為《中國時報》及《台灣時報》撰寫專欄，並曾赴多國發表演講，引起強烈的迴響。其作品類型廣泛，含括小說、雜文、詩、報導文學、歷史著作、文學選集等，著作等身。