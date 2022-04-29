台灣美食深受日本人喜愛，除了珍珠奶茶在日本爆紅外，還有不少店家賣起「台灣味雞排」，而日本好市多也看準炸雞商機，近日推出「台灣大雞排」（台灣大ジーパイ），吸引許多人關注，豈料讀音卻讓不少台灣網友歪樓，直呼「有點害羞」。

一名網友@ginginAlter在推特發文分享，日本好市多推出新商品「台灣大雞排」，以每100公克166日幣（約新台幣38元）計價，而且還附有包裝紙袋，讓顧客能像在夜市買的炸雞一樣，可以直接用手拿著吃，但有眼尖網友發現，產品名直接將「大雞排」音譯成日文「大ジーパイ」（Da JI Pai），發音類似於台灣髒話，讓不少人直呼尷尬。

網友紛紛表示，「日本人如果知道，這個Da JI Pai在台灣說出來會被笑…不知作何感想」、「那個……幹嘛直接音譯啊？唸起來好害羞」、「我唸完整個噴笑」、「怎麼不用日本更好懂的慣用字？」，另一方面也有人擔心，冷藏食品是否好吃，「好擔心不好吃，會不會打壞雞排的招牌？」、「感覺冷藏就不好吃了」、「還附紙袋真貼心」。

而在此之前，東京淺草一間小店「安心屋（安心や）」早就在賣台灣味雞排，店內還有販售台啤、蘋果西打、芭樂汁等台灣經典飲料，招牌則介紹此為「台灣唐揚雞」，並用片假名拼出「炸雞排」的發音，在當時引發討論，甚至有不少人特地朝聖打卡。