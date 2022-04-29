耕作意外挖到寶！大陸四川德陽市一名農民日前在自家田地工作，期間戳到一個硬物，原本以為是石頭，挖出才發現是個鐵鍋，裡面裝有12件瓷器和其他農具，讓他驚覺不對勁，趕緊聯繫相關單位，經過鑑定後得知，此為元朝文物。

根據《新浪新聞》報導，德陽市中江縣輯慶鎮大田壩村的60歲村民許治長，日前在自家田地工作，挖土期間敲到硬物，一開始以為是石頭，豈料持續往下挖後，竟挖出兩個扣在一起的大鐵鍋，形成一個球體，裡面放有瓷碗和農具，讓他驚覺不對勁，隨後趕緊叫家人來查看並報警求助。

中江縣文物部門趕赴現場，發現鐵鍋內裝有瓷器、鐵器，初步鑑定這批器物可追溯至元代，事後有村民認為，許治長一家主動繳納文物，錯失發財的機會，但他的劉姓媳婦表示，當時他們並沒有多想就報警，「這些東西放在我們家裡只是一個碗，交給國家才能產生更大的價值」。

中江博物館館長田玥表示，當天接到中江縣文物部門的通知後，他們就派出工作人員趕赴現場，發現埋藏方式為鐵鍋窖藏，距離地面深0.8公尺，鐵鍋裡裝有12件瓷器、2件鐵器，而扣在一起的鐵鍋出土時，蓋鍋有部分損毀，不過內部的器物保存完整。

田玥館長進一步提到，「鍋裡一件青釉雙魚圖紋瓷碗尤為精美，這種瓷碗之前在中江也發現過」，另外，也很感謝村民許治長主動通知，讓文物能獲得妥善保護，他們也將給予對方獎勵。而德陽市考古所所長劉章澤表示，這批文物有助於了解當地在元朝時的生產與生活等，具有重要價值，日後文物經過整理後，將放於中江博物館展出。