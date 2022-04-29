可愛企鵝竟慘遭斬首！澳洲南部的弗勒里厄半島在短短1個月內，海灘上出現多達20具企鵝遺體，已超過去年企鵝的死亡數字，而且牠們的頭都被俐落的砍下，讓當地科學家非常不解，目前已展開調查，但初步排除人為蓄意虐待動物的可能。

根據《每日郵報》報導，弗勒里厄半島（Fleurieu Peninsula）在今年4月發現，有多達20具「無頭」企鵝屍體被沖上岸，福林德斯大學（Flinders University）志工赫奇斯（Stephen Hedges）指出，今年4月就發現15到20隻企鵝遺體，超過該地區2021年全年企鵝死亡總數，讓他們相當憂心，目前正在收集屍體和斷頭，希望能進一步了解原因。

赫奇斯表示，由於死亡事件皆發生於海上，屍體之後才被沖上岸，因此目前已先排除人為虐殺，基於附近海域有大量船隻，推測可能與船的螺旋槳有關，近日附近的遭遇灣（Encounter Bay）正在舉辦鮪魚捕獵比賽，可能吸引企鵝靠近，再加上復活節及紐澳軍團日（Anzac）假期來臨，遊客人潮增加連帶導致船隻變多，可能是企鵝死亡因素之一。

赫奇斯進一步補充，還有遊客帶狗來海邊散步、附近狐狸出沒捕食，也可能是企鵝死亡肇因，另外也有人認為，企鵝被斬首可能是受海浪、海流及氣候條件影響，但他認為死亡個體數太多，因此不足以成為單一原因，科學家需要2至3周時間研究，才能找到確切原因。

另外，此事並非近年唯一一件企鵝離奇死亡事件，去年9月，南非開普敦附近的賽門鎮有民眾發現，海灘上出現63隻瀕臨絕種的非洲企鵝屍體，進一步調查死因後發現，此事件並非人為因素，牠們身上並無明顯外傷，但有多處蜜蜂叮咬的痕跡，推測兇手是當地的「海角蜜蜂」，專家當時也直呼，這是非常罕見的情況。