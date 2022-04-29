澳洲一名男子日前至海上探險時，正好遇到一隻海龜，游過他的槳板底下，讓他非常興奮，隨後他就發現不對勁，海龜似乎正在逃命，不久後一條虎鯊也游了過來，男子才驚覺自己身陷獵食範圍，隨後虎鯊還轉移目標，咬住男子的槳板，驚險過程全被拍下。

虎鯊突然衝出水面，大口咬下YouTuber乘坐的槳板，過程相當驚險。(影片來源/YouTube/YBS Youngbloods)

根據《每日郵報》報導，澳洲一名YouTuber摩斯（Brodie Moss）非常熱愛海洋，經常拍片分享大海的美，日前他至海上探險並錄製影片，坐在槳板上休息時，發現距離他1公尺外出現一隻海龜，當下非常興奮，但他馬上就意識到不對勁，因為不遠處出現一條虎鯊，不斷追著海龜，他才驚覺自己闖入獵殺範圍。

摩斯將過程拍攝下來，並說著「天啊！這太刺激了，虎鯊和海龜都在我的下方」，隨後虎鯊竟突然轉移目標，衝出水面咬住槳板，摩斯面對突如其來的撞擊也被嚇傻，導致他整個人掉入水中，手中的GoPro也跟著落入海裡，所幸摩斯很快就游出水面並爬回槳板上，而且虎鯊也未攻擊他，幸運逃過一劫。

影片分享至YouTube後，累積19萬觀看次數，摩斯提到，「我很喜歡鯊魚，面對這一次的攻擊，讓我更加了解，自己只是一名過客，這些生物才是海洋真正的主人」。不少網友表示，「影片揭示自然界的生態，我雖然看過被獵食的海龜，但從未見過獵殺過程」，但也有人認為，當摩斯發現不對勁時，就應立刻離開，而不是讓自己身陷危險之中。