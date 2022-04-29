古代人很懂吃，而食物得靠火烹煮，自然對用火也非常講究。早在先秦時期，人們就知道如何使用工具取火，另外，在各個史料中還有火候的詳細記載，而且火候的控制不只用於廚房，古代道士對火也很有研究。

根據《梨視頻》報導，《禮緯·含文嘉》記載「燧人始鑽木取火，炮生為熟，令人無腹疾，有異於禽獸，遂天之意，故曰燧人」，遠古燧人氏懂得用火後，並將此用於烹飪，從此脫離茹毛飲血的生活，而早在先秦時期，人們還懂得使用工具取火，並將金屬製的工具稱為「陽燧」，木製的則稱為「木燧」。

在《周禮》也提到「陽燧取之於日，近於天也，故占卜與祭祀時用之。木燧取之於五木，近於人也，故烹飪用之。」指陽燧靠天取火，因此比較高貴，適用於占卜與祭祀，木燧則是以五種木材取火，因此適合用於烹飪，可見古人對於用火非常講究。

除此之外，古人也很注重火對於煮飯的意義，在《呂氏春秋．本味篇》就有討論火候的重要性，但為何古人如此在意火候？可能是受限於烹煮工具，因為當時主要的烹飪容器為「鼎」，難以控制火的溫度與大小，就算之後發明鍋子也是如此，因為灶也不如現代方便，不像瓦斯爐能輕易調整火的大小。

清代詩人袁枚身兼美食家，他就特別注重火候，在《隨園食單》記載，「煎炒必須用旺火，不然食材就會疲軟」、「煨煮則要用文火，不然食材就會幹癟」、「收汁則要先用旺火再用溫火」。另外，清朝《調鼎集．火》還總結什麼燃料該配哪些食材，例如桑材火適合煮老鴨和肉；稻穗火、麥穗火煮飯；櫟柴火煮豬肉，可以去腥味；蘆火、竹火適合煎藥；炭火則用於煎茶，茶煮出來不濁又美味。

除了烹飪講究用火外，古代道士對火也頗有研究，因為他們有煉丹的需求，因此火候的控制相當重要，東漢著名的煉丹理論家魏伯陽在《周易參同契》提到火法就有600篇，晉朝著名道教人士葛洪在《抱朴子．金丹》宣稱掌握如何使用火，不僅能煉丹，還可以煉金。