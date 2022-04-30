日本的扭蛋產品多樣，除了人氣動漫外，還有角色系列、食物和動物等公仔，但近日竟出現「陌生人證件照」扭蛋，只要花300日圓（約新台幣68元），就能獲得陌生人的證件照，這也勾起不少人的好奇心，因此扭蛋推出後，幾乎都被搶購一空。

綜合日媒報導，日本東京都新宿區近日出現一台「陌生人證件照」（赤の他人の証明写真）扭蛋機，民眾只需投入300日圓（約新台幣68元），就能獲得陌生人的證件照，不少人看了相當困惑，認為「有誰會想收集別人的照片」，豈料扭蛋推出後竟意外大受歡迎，不到1個星期就已經賣出400顆以上。

商品企劃人寺井廣樹受訪提到，「老實說，我根本沒想到會有人買，扭蛋裡有 10款照片，自3月26日發布以來，每天都被搶購一空」，或許是受到疫情影響，人們總是戴著口罩，而且社群媒體上的照片往往都使用過濾鏡，而證件照能夠呈現人最真實的樣子，因此才會讓人好奇，而且更加有吸引力。

寺井廣樹表示，他向民眾收集這些證件照，甚至還陪其中幾位去快照機拍照，為了講求真實性，扭蛋裡的照片確實能用來投履歷或辦護照，「證件照非常有趣，你可以透過照片去猜想這個人的生活如何，他拍證件照是打算找怎樣的工作，或是去猜他叫什麼名字，我覺得非常有趣」，4月底預計推出第2版，相關細節仍在規劃。