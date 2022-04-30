大陸版忠犬八公！大陸浙江省麗水市一名飼主過世後，愛犬就被飼主的兒子接到市區居住，豈料1個禮拜後，狗又跑回原本生活的村莊裡，而身邊並沒有主人相伴，鄰居才知道，狗為了找前主人而偷溜出來，跑了40多公里「回家」，讓人看了相當感動。

綜合陸媒報導，麗水市郊區一名飼主年事已高，在今年春節期間不幸過世，他的兒子處理完後事後，便將他飼養的愛犬接回市區居住，豈料事隔1星期，狗又現身於村莊，但身邊並沒有主人陪伴，李姓鄰居表示，「他兒子住的地方離這裡40多公里，狗狗去了一個禮拜，自己又突然跑回來了」。

李姓鄰居提到，這一隻狗大約7、8歲，前飼主生前經常帶牠在村裡串門子，牠竟跑到一間最常去的房屋附近，待在原地不肯離開，似乎在等主人回來接牠，村民看了非常感動，擔心狗肚子餓，還會幫忙餵食，她也將畫面拍攝下來，在網路上引發討論。

不少網友表示「狗狗的世界只有主人呀！」、「狗的眼裡全是悲傷」、「居然走了40公里，牠雖然記不住很多東西，但是記得回家的路，也沒有忘記主人」、「我家的狗以前也這樣，每天在我的房間門口等我，我都出去上學了，牠還是如此，但畢業後牠就過世了，好難過」、「我家對面鄰居飼養的狗也是如此，牠被主人的兒女接到20公里以外的地方，牠跑回來好幾次，就是為了等去世的主人」。