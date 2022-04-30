不少人下班回到家後，總是喜歡躺著發懶，沒想到動物園的動物也是如此。日本高知縣立野市動物公園近日分享一張趣照，只見園區閉館後，一隻斑點鬣狗竟癱軟的坐在角落裡，彷彿剛下班在休息一樣，讓不少上班族笑著說「根本就是我下班的樣子」。

高知縣立野市動物公園一隻名為「艾娜」（エナ）的斑點鬣狗，每當園區閉館後，牠就會進入下班模式，回到窩裡的角落休息，身體靠在牆上露出肚子，超級軟爛的坐姿，好像人類在休息的樣子，逗得飼養員捧腹大笑，他們也將艾娜的模樣拍下並分享至推特，表示「牠每天晚上都是以這樣的狀態放鬆」，照片獲得近2萬人按讚。

不少網友看了相當有共鳴，提到「真的是工讀生啊！這個坐姿超像我下班時的模樣」、「沒想到兇猛的鬣狗，也有這麼可愛的一面」，還有人分享艾娜搔癢肚子的可愛模樣，而高知縣立野市動物公園表示，隔天一早艾娜又會打起精神，迎接前來參觀的遊客，彷彿就是一個上班族。

根據臺北市立動物園介紹，斑點鬣狗屬於母系社會，因此母鬣狗地位高於公鬣狗，由於母鬣狗的生殖器與公鬣狗相似，所以從外觀不容易區分性別，而斑點鬣狗求偶時會發出特殊聲音，頭部互咬、磨擦，公鬣狗在交配前，會對母鬣狗表現出點頭行為，口吻部朝地並快步跑向對方，而公鬣狗求愛有時會長達1年，因此若缺乏耐性會很難找到伴侶。