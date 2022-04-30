紐西蘭南島沙灘上近日出現一條深海怪物，長達3.6公尺，宛如一條巨蛇，而牠其實是一條罕見的「龍宮使者」皇帶魚，通常生活於200公尺深的海域裡，而皇帶魚被發現時奄奄一息，眾人嘗試將牠推回海裡，但皇帶魚沒多久就喪命。

An ANZAC oarfish found on Aramoana beach, Dunedin. How common are these in the south? pic.twitter.com/1dlnHPxBko — Bridie Allan (@_seachange) April 25, 2022

綜合外媒報導，紐西蘭南島當地居民威廉斯（Isaac Williams）近日在但尼丁附近海灘上，發現一條擱淺的深海怪魚，體長12英尺（約3.6公尺），他提到「一開始我以為是一塊衝浪板，但走近看才發現是一條大魚，我從未看過這種生物，因此讓我相當驚訝」。

A video of the live oarfish found today at Aramoana beach, Dunedin. 🎥 Isaac Williams pic.twitter.com/7t22e7I2O0 — Bridie Allan (@_seachange) April 25, 2022

當時奧塔哥大學（University of Otago）的生物學家艾倫（Bridie Allan）正好也在沙灘上遊玩，得知此事後便靠近查看，表示這是一條罕見的皇帶魚，通常生活於200公尺深的海域，唯有被沖上岸才會被發現，而皇帶魚當時還活著，眾人試圖將牠推回海裡，但沒多久皇帶魚就斷氣，他也不確定這條魚原本生活於哪裡，推測可能來自附近的深海峽谷。

艾倫之後在推特分享威廉斯及其他4人將魚抬起的照片，引發關注。而皇帶魚肉質好吃嗎？一名男子布洛克（Tom Brock）表示，70年代初他在紐西蘭南島西海岸哈斯特（Haast）工作時遇到一場暴風雨，之後他在海邊發現皇帶魚屍體，便帶回宿舍煮來吃，直呼魚肉呈凝膠狀，「牠外觀看起來並不好吃，而且沒什麼味道，口感有點像棉花糖」。