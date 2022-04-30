歷史上唯一女皇帝「武則天」的一生頗具爭議，甚至有史料記載，她為了謀取上位而殺害自己襁褓中的女兒，但事實真的如此嗎？歷史教授闢謠表示，武則天掐死女兒一事並非事實，可能是後世為了防止再有女皇帝出現，因此杜撰出毫無根據的內容。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，唐高宗第一任皇后「王皇后」當時與蕭淑妃展開宮鬥，但由於蕭淑妃外貌出眾，而且還有生育能力，讓不孕的王皇后感覺地位受到威脅，當時她正好得知，唐高宗與感業寺一名尼姑「武則天」幽會，因此就將其接回宮裡，希望能打擊蕭淑妃的勢力，豈料反被武則天從中獲利，王皇后與蕭淑妃一起失寵。

當時武則天回到宮中生下太子李弘，之後又生下女兒，但她在襁褓中就夭折，死後被追封為安定公主，《新唐書》記載，武則天將女兒掐死並嫁禍給王皇后。當時王皇后來探望公主，武則天見皇后離開，便悄悄潛入屋內，狠心將自己的女兒活活掐死，沒多久皇帝也來看望孩子，才發現女兒喪命，讓他相當氣憤，詢問宮女們得知，當時只見到王皇后進屋，因此誤以為是王皇后所殺。

但于賡哲教授表示，《新唐書》雖記載武則天殺死女兒，但有些書籍卻只提到公主夭折，但並未寫到是被武則天親手掐死，再者，邏輯也有問題，一說是指武則天偷偷潛入房內，因此沒有人發現，但北宋歐陽修、宋祁、范鎮等合撰的《新唐書》卻繪聲繪影的描述武則天殺女兒的情形，當時沒有宮女目擊此事，後世又如何寫出這段過程。

另外，《資治通鑑·唐紀十六》記載廢王皇后與蕭淑妃昭書中，提到「王皇后、蕭淑妃謀行鴆毒，廢為庶人，母及兄弟，併除名，流嶺南。」指王皇后、蕭淑妃想毒殺皇帝因此被廢，假若唐高宗先前就認為，王皇后是殺害女兒的兇手，詔書中必定會提及，但卻未有相關記載，可見武則天掐女兒之事的虛構成分居多。

于賡哲教授表示，武則天掐死女兒應該是後世杜撰的內容，宋朝的士大夫極為厭惡她，擔心歷史會重演，威脅到男性的地位，因此《新唐書》與《資治通鑑》都記載對武則天不利的傳聞，並未就事論事，因此他認為，武則天極有可能並未殺死自己的女兒，而且古代嬰兒出生死亡率高，3歲前夭折都是很常見的事情。