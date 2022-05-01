新冠疫情肆虐全球，許多場所進出都需出示疫苗接種證明或篩檢陰性證明，大陸新疆一對新人日前舉辦婚禮時，因為新郎沒有進行核酸檢測（PCR），被擋在婚宴會場外，只能透過直播的方式觀看自己的結婚典禮，消息一出引起眾人譁然。

綜合陸媒報導，新疆烏魯木齊一對新人上月26日舉辦婚禮，不過他卻在婚禮當天接獲飯店通知，要他出示前一天PCR的檢測證明，當下他便火速前往醫院進行檢驗，無奈還是趕不上婚禮，遭到飯店人員阻擋在門外。

新郎好友蒲先生表示，飯店臨時通知要出示PCR證明，但等待的時間太長，加上賓客已經陸續到場，只能靠著新娘撐場，將婚禮儀式辦完。新郎則蹲坐在飯店外，使用手機觀看自己的婚禮直播；後來在取得PCR的檢測結果後，才和新娘補辦了儀式。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太離譜了」、「配角都在，主角沒來」、「這個婚能不能說結了個寂寞」、「疫情下的荒誕」；但也有人認為新郎太過散漫，「自己的婚禮自己不提前核酸」、「飯店做得對，只能怪新郎自己不上心」、「賓客和新娘都能進去，為什麼他不能？虧他還笑得出來」。