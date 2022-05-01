對許多女生來說，求婚是件不能馬虎的大事。南非一名男子趁女友在麥當勞點餐時向她求婚，沒想到女友回頭後，並沒有感動地點頭答應，而是直接氣炸走人，獨留男子尷尬地待在原地。影片曝光後，在網路上引發一陣熱議。

Witnessed such a sad situation today yoh 💔 pic.twitter.com/RPFvMS7bga — ⭐️Certified Fixer⭐️ (@Madame_Fossette) April 27, 2022

根據外媒報導，這段影片拍攝於約翰尼斯堡（Johannesburg）桑頓士購物中心（Sandton City Mall）內的麥當勞門市，當時一名女子正在櫃台點餐，未料下秒她的男友就在她身後單膝下跪、拿出戒指求婚，現場的民眾見狀，紛紛發出歡呼聲，然而女子的臉上完全沒有任何欣喜，反而嚴肅地搖頭拒絕，甚至無奈扶額，接著2人經過一陣溝通後，女子當場暴怒走人，留下男友獨自尷尬地待在原地。

網友莫約（Sibusisiwe Moyo）目睹整個求婚過程，並將其拍攝下來、分享到網路上，他接受採訪時透露，女子的男友跪在地上大約3分鐘，之後看到女子憤怒離開購物中心，他才只好推著購物車追上去。

影片曝光後，立刻吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過365.6萬，大家紛紛留言：「光看影片都可以感受到那個女生的尷尬」、「他一定沒在聽女友說話，她可能已經說過自己希望的求婚方式」、「這傢伙看太多電影了，我認為求婚是親密的，只需要2個人就夠了」、「公開求婚有一點逼迫人接受的感覺」、「公開求婚不一定是錯的，但在做之前請先和另一半討論」。