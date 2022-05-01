為了節省人力成本，許多餐廳會採用QR Code線上點餐，大陸陝西就有一名女子日前在一間餐廳用餐時，開心打卡拍照，沒想到卻把點餐用的QR Code也曝光了，被惡意下單了2萬人民幣（約新台幣9萬元），讓她收到帳單後當場傻眼。

綜合陸媒報導，陝西銅川一名女子上月24日吃火鍋時，開心將照片發在朋友圈，不料因為忘記遮住點餐用的QR Code，被惡意下單2萬人民幣。店家當下看到帳單時越看越覺得奇怪，認為吃火鍋要點到這個價位不太可能，便親自與女子核對菜單是否有誤，這才發現是被惡搞了。

店家表示，「我們點餐碼被她發出去了，然後她的朋友就把點餐碼發到了好多群裡」，所幸經過核對後，最終將女子沒點到的菜取消，對方只付了200多元（約新台幣900元）。原以為事情已經落幕，但報導指出，這組點餐QR Code已經瘋傳各大群組，直到26日還有人惡意點餐，雖然因為後台設置超出限制而無法下單，不過已經造成店家困擾。

事實上這樣的事情層出不窮，今年2月北京一名部落客同樣因為曬出飯店用餐的照片，不慎曝光了點餐的QR Code，結果被網友惡意下單，點了價值300多萬（約新台幣1345萬元）的菜。