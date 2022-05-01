大陸一名9歲男童因為腹痛就醫，照腹部X光後發現他的肚子裡全是密密麻麻的白點，問診後才得知，原來他吞下大量釘書針，數量至少有上百根，所幸這些釘書針都呈現「閉合彎曲」狀，不會傷害到腸胃道，醫師開立瀉藥後，男童才順利將釘書針排出。

醫師開立瀉藥，讓男童排出釘書針。(圖/翻攝自貴州都市報)

綜合陸媒報導，貴州安順一名9歲男童日前突然喊肚子痛，家人立刻送他到醫院急診，起初醫師詢問時，男童還因為心虛不敢開口，之後才得知他竟然吞食了上百根釘書針，院方急忙連絡消化內科、胃腸外科等醫師進行會診，並替男童進行腹部X光檢查，結果相當驚人，他的腹部裡全是密密麻麻的小白點，而且已經卡到小腸內，無法單純用胃鏡或大腸鏡將其一一取出。

但後來醫師發現，男童腹部的釘書針全都呈現「閉合彎曲」的樣子，不會傷害到他的消化道，因此決定開立瀉藥，藉此刺激男童排泄，讓釘書針和排泄物一起排出，所幸男童並無大礙，目前也已經順利出院，但仍需定期回診檢查。

醫師指出，誤吞異物是幼童常見的急診之一，大多數異物進入消化道後，最可能造成物理損傷，尖銳物品容易劃傷及刺傷消化道，導致大出血及消化道穿孔，需緊急手術處理；因此家長一定要時刻注意，並把家中危險物品收好，如果發生孩子誤吞異物的狀況，就要第一時間將其送醫治療。