2012年墨西哥一處山洞內被發現藏有150多具骷髏頭，警方接獲通報後隨即展開調查，然而一直沒有更多線索與證據，這起案件就這樣被擱置，之後墨西哥考古團隊接手這些骷髏，並在最近公布分析結果，揭開這起塵封10年的神秘案件。

Police found 150 skulls at a "crime scene" in Mexico. It turns out the victims, mostly women, were ritually decapitated over 1,000 years ago.⁠ https://t.co/QTeueGaJQZ pic.twitter.com/G9Y088XDxL — CBS News (@CBSNews) April 28, 2022

根據《紐約郵報》報導，2012年有民眾在恰帕斯州（Chiapas）靠近瓜地馬拉邊界的一處小鎮中發現一個山洞，並且看見裡面到處散落著骷顱頭，他當場嚇壞了，立刻到警局報警。警方接獲報案後趕往現場，並將這些骷髏蒐集起來調查，結果發現骷髏頭數量約有150多具，女性比男性多，且全都沒有牙齒，頭上還有疑似被利器刺穿的孔洞。

由於當地常年有暴力犯罪事件，再加上當地的考古遺跡大部分不會出現在山洞內，因此警方推斷這是一起「大規模虐殺」事件，但不管怎麼調查，都沒有進一步的線索，就連將骷髏送到犯罪實驗室分析，也沒有任何進展，這起案件就這樣被擱置長達10年。

後來墨西哥國立人類學暨歷史研究學院（National Institute of Anthropology and History）得知消息，認為這些骷髏的特徵和阿茲特克等古美洲文明的祭祀文化很相似，於是接手這一批骷髏，並於最近公布其研究結果，證實山洞的確是「犯罪現場」，只不過事情發生在公元900到1200年。

考古學家指出，這150多具骷髏頭很可能是祭祀結束後，放在支架上展示的戰利品，通常情況下，阿茲特克人或其他古美洲文化會將獻祭後的人頭部砍下，並在穿孔後將好幾個骷髏頭串到一根棍子上。針對這次事件，考古學家哈維爾（Javier Montes de Paz）表示，如果之後發現類似的奇怪山洞，或其他可能和考古有關的事物，最好直接聯繫當地考古部門，而不要先找警察。