古代戰場上有不少士兵英勇救主的故事，不過歷史上卻有一名士兵，救人的方式很特殊，面對陣前墜馬而被敵軍團團包圍的主帥，他急中生智，手持鞭子對著主帥猛抽，還大罵對方是廢物，沒想到事後主帥非但不生氣，還對他感激涕零，不僅將他升官，還賜他免死金牌。

根據《搜狐網》報導，魏晉南北朝時期，政局混亂，朝代更替迅速，由鮮卑族建立的北魏分裂為東魏、西魏，分別由高歡、宇文泰把持朝政，兩朝常年對戰。宇文泰是西魏權臣，也是北周政權的奠基者，性格強勢且治軍嚴厲，很少有部屬敢冒犯他。

西元538年，東魏大將包圍洛陽金墉城，宇文泰率軍馳援，但戰鬥中，戰馬突然受到驚嚇，將他甩落在地，無奈宇文泰的護衛軍早就被東魏的大軍給沖散了，眼看敵軍就要殺到跟前，就在這千鈞一髮之際，一位名叫李穆的士兵突然手持鞭子，朝著宇文泰的背後一陣猛抽，還對著宇文泰大罵，「你這個混帳士兵，躺在這裡做什麼，你的主子在哪裡！」假裝在責打一名小兵。

因為當時資訊不發達，敵軍只知道西魏主將叫做宇文泰，但卻沒幾個人見過他的長相，幸虧李穆機智的反應，東魏軍隊才悻悻然的重返戰場，李穆也趁機掩護宇文泰，成功撤出敵軍視線。

逃過死劫的宇文泰對李穆感激涕零，甚至對群臣表示，「輔助我成就霸業者，就是這個人！」不僅讓李穆升官封賞，還賞賜免死令牌，可以保李穆十次不死，藉此報答他的救命之恩。