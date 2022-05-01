印度近日發生一起離奇案件，一名18歲女子才剛到一間私人醫院上班，隔天就被人發現吊死在醫院外牆上，對此死者家屬指控，女兒是遭到醫院老闆與管理人員集體性侵後殺害，目前全案仍在調查當中。

根據《新印度特快報》報導，這起事件發生在北方邦的烏納奧（Unnao），有遊客在4月30日發現一具女性遺體被用繩子吊在一間私人醫院的牆外，繩子的另一頭則綁在屋頂的一根鐵棍上，消息傳開後，立刻引來大批民眾圍觀。

據了解，受害人是一名18歲女子，剛在這間於25日開業的醫院找到護士的工作，並在附近租屋以便上下班，而遺體發現的前一天，正是女子第一天上班的日子。女子家人接到醫院通知女兒死亡後，急忙趕到現場，卻懷疑女兒很有可能是遭人謀殺。

家屬透露，29日白天因為醫院沒有病人，女子就先返回租屋處，之後約莫在晚上10點左右接到老闆電話，要求她到醫院值夜班，因此家屬稱女兒是遭到集體性侵後被謀殺，並點名4名嫌犯，包含醫院老闆以及其他3名管理人員。

目前警方已經展開調查，並將屍體送去驗屍；除此之外，屍體被發現時臉部戴著口罩，手裡還抓著一塊布，警方也將此視為重要線索，目前正在極力尋找，究竟是誰替女子戴上口罩，以及這塊布的來源。