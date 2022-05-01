官員是古代的上班族，既然要上班就會有放假的時候，只不過古代不像現代有周休二日，而且隨著朝代的更替，放假的日子、天數也會有所不同，究竟哪一個朝代的官員能放最多假？又是哪一個朝代的官員幾乎全年無休都在上班呢？

根據《梨視頻》報導，漢代時官方休假制度正式確立，《漢吏》規定「吏五日得一下沐」，當時一般官吏多住在宿舍中，工作5天後的「洗澡日」就可以讓他們回家沐浴休息，同時漢代還有「賜告」、「予告」這些事假、病假，還有喪假「告寧」制度。當然除了這些假日外，還有國定假日，比如上巳節、重陽節、臘八節等，常常會舉行各種活動，這也被後世所沿襲。

從唐代開始節假日變多了，一方面又增加了寒食、七夕、中元、中秋等節日，同時元旦、冬至和清明節放假長達7天，根據當時的《假寧令》統計，唐代的節假日有47天，此外開元年後，皇帝皇后的生辰忌日也成了假期，最初是開元17年8月5日，唐玄宗生日這天稱為「千秋節」，全國都能放假3天，但原本的做5休1被改成做10休1，並統一在每月的第10天、第20天和最後一天放「旬假」。

而宋代是歷史上放假最多的朝代，全年國定假日共有76天，再加上旬假36天，1年就至少可以放112天的假，放假時間超過全年的3分之1，也因此造就宋代的經濟和文化的繁榮。

但宋代以後節假日就越變越少，元代假日急遽減少，全年國定假日加上旬假只有52天；明代開國皇帝朱元璋是個工作狂，自然不喜歡放假，當時全年國定假日只有18天，包含元旦5天、冬至3天、元宵10天，朱元璋後加了每月月假3天，全年休假才增加到50天；而清代的假期更少，每年年底封印，正月十九到二十開印工作，每年放假就只集中在這一小段時間，在清代當官簡直是苦不堪言。