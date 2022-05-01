古代女子出身卑微，即便是身分高貴如公主或是嬪妃，縱使能享盡榮華富貴，但是終究只是皇帝的附屬品，前者經常被作為和親的犧牲品，藉由遠嫁他國，換取邊陲地帶的和平；後者動輒淪為皇帝的陪葬品，像是明朝開國皇帝朱元璋死後，就有38名嬪妃面臨陪葬的厄運，唯獨一人得以倖免。

根據《搜狐網》報導，古代封建社會，有不少朝代存在活人殉葬的陋習，除了嬪妃之外，奴隸、侍女、侍衛也必須一同陪葬，他們有些是被活埋，有些則是被殺害後跟著殉葬，以供主人們在另一個世界驅使。

活人殉葬的風氣，自夏商周開始便一直流傳下來，後來在漢朝一度遭到廢止，無奈到了明朝又死灰復燃，明太祖洪武三十一年（1398年），朱元璋駕崩時，就有38名嬪妃被迫殉葬，唯獨一位名叫張美人的妃子得以倖免。

張美人之所以能逃過殉葬，是因為她在朱元璋近70歲時生下了兩人的女兒「寶慶公主」，這位年僅3歲的寶慶公主在得知父皇的病恐怕凶多吉少時，著急得滿臉通紅，拉著朱元璋的手說「父皇一定會好、一定會好」，迫切的心情讓朱元璋感受到，眼前這個從未被自己正視過的幼女，竟然比所有人都愛自己，而且愛得如此純粹。

當朱元璋病逝後，嬪妃們頓時陷入恐慌，因為她們知道自己要給老皇帝殉葬，不斷嚎啕大哭，張美人也不禁悲從中來，畢竟自己年紀輕輕，盡心盡力服侍老皇帝，到頭來仍難逃死劫。不過就在內侍宣旨時，張美人瞬間傻眼，因為聖旨上寫道，內宮中所有嬪妃，以及曾經侍寢的宮女，一律賜死殉葬，但因寶慶公主年幼，所以特留其母張美人，將之妥為養育。