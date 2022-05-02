印度近日發生一起恐怖情人攻擊事件，一名男子因為不滿前女友和其他男人結婚，而闖入婚禮破壞，不但在儀式上投擲石頭攻擊，還跑到新娘房朝前女友開槍，最終女方不幸身亡，而這名男子也在隔天落網，被警察逮捕歸案。

A young #bride was allegedly shot dead at her wedding ceremony by a man in #Mathura’s Naujheel area on Friday. pic.twitter.com/E0BT0LY9ER — Anuja Jaiswal (@AnujaJaiswalTOI) April 29, 2022

根據《每日星報》報導，這起事件發生在北方邦馬圖拉（Mathura）的一座村莊，4月28日21歲新娘卡潔兒（Kajal）正在舉行傳統印度教婚禮，當時她在新娘房內等待下一個儀式，未料男子安尼遜（Aneesh）突然衝進房間，並朝她開槍，卡潔兒雖然被緊急送醫，但仍在凌晨1點30分不幸身亡。

據警方透露，安尼遜是卡潔兒的前男友，因為不滿她和另一名男子結婚，才會犯下這起案件，而安尼遜先是在Jaimala儀式上投擲石頭攻擊，這種儀式是新郎和新娘在婚禮正式開始以前第一次見面，兩人相互交換花環。

隨後安尼遜才趁著卡潔兒回到新娘房時強行闖入，以印度國產手槍射中卡潔兒的眉心，之後再趁亂逃離現場，所幸卡潔兒的父親報警後，安尼遜就在隔天被捕，全案目前還在調查中，而卡潔兒的遺體也已經被送去驗屍。