國外一名女子日前在整理前男友的雜物時，赫然發現一張棺材訂製圖，然而最讓她詫異的是，設計圖上標註的尺寸規格，正好能夠容納自己的身材，意識到自己差點面臨死劫，讓她瞬間頭皮發麻。

原PO在美國知名網路論壇《Reddit》PO文指出，近日在整理前男友留下的雜物後，找到一張寫著「度假計畫」的紙條，上頭還畫著一個笑臉。原先以為是前男友過去想給自己的甜蜜驚喜，不過仔細看了內文，卻發現底下又繪製了棺材訂製圖，且標註的規格尺寸，宛如為她量身訂製。

原PO表示，棺材被設計為長度213公分、寬度71公分、高度58公分，棺材大小正好能裝載她的身體，懷疑前男友早就對她意圖不軌。原PO解釋，之所以這麼猜想並非沒有道理，因為兩人交往期間，遭到對方不斷傷害，這也是她果斷提出分手的原因。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太可怕了，那時妳跟他有為什麼事爭吵嗎」、「渣就算了還這麼恐怖，上帝保佑妳分手了」、「如果他還有聯繫妳的話，千萬要小心，說不定他也知道妳可能發現他的計畫了」；也有網友建議原PO趕快搬家，斷絕往來，否則後果恐不堪設想。