有些職場老油條工作之餘經常藉故偷懶，日本長崎一名公務員就被抓包，每天上班都會花1個多小時上網偷看女性清涼照，2年估計瀏覽了453個小時、下載逾1.1萬張性感照，最後被職場同事聯合舉發，下場相當悽慘。

綜合日媒報導，日本厚生勞動部福利保健部的一名57歲公務員，自從升上課長之後，每天上班都會花1個多小時上網瀏覽泳裝辣妹的網頁，由於他的座位背靠窗戶，其他職員平常不會看到他的電腦螢幕，因此直到2021年11月以前，長達2年的時間，他都能在上班時偷懶意淫穿著清涼的泳裝辣妹而不被發現。

該名課長除了瀏覽清涼照之外，也有收藏癖好，2年期間下載逾1.1萬張的泳裝辣妹照，但因為行為太過肆無忌憚，即使座位背對窗戶，仍舊被不少職員抓包，最後被多名職員個別舉報。

調查結果以課長每天上班都花1小時瀏覽辣妹照計算，2年共花費453個小時偷懶，其中部分是在午休時間瀏覽，不算是「薪水小偷」，但其餘高達351個小時都是利用上班時間偷看，因此判定必須歸還103萬日圓（約新台幣23.7萬）的工資，並從科長級降為副科長級，未來半年都只能拿9成薪水。