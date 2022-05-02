有時候一個小小的舉動就能帶給他人極大的幫助。日本網路近日瘋傳一段影片，一名行動不便的男子卡在馬路和人行道間無法動彈，一旁送貨的快遞員見狀，立刻跑過來幫忙，把男子推上人行道，再急忙返回自己的工作崗位，網友們看完影片都相當感動。

根據日媒《J-CAST》報導，本月26日一名坐著輪椅、行動不便的男子正要從馬路移動到人行道上，但疑似無障礙設施設計不良，就算男子伸手抓住較遠的欄杆作為施力點，試圖以自己的力量爬上人行道，卻一再失敗，無助地受困於路肩。

當時一名黑貓宅急便快遞員正巧在附近送貨，從影片中可以看到，快遞員看到男子的狀況後，二話不說就下車、一路小跑步到男子身後，協助他把輪椅推到人行道上，確認他可以自行移動後，才又跑回貨車旁邊，立刻返回工作崗位，繼續完成自己的工作。

這段暖心的畫面被一旁的路人拍下，並大讚送貨員很溫柔，影片在推特上曝光後，立刻吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過1928.8萬，大家紛紛留言：「這段影片比任何商業廣告還強」、「謝謝這位無名英雄」、「這是我看過最真誠、最美好的畫面」。

事後黑貓宅急便也在官方推特轉發這段影片，表示公司已經和這名快遞員取得聯絡，並表揚他的善心，同時也強調，快遞員沒有因為這段「舉手之勞」的小插曲耽誤到送貨行程，同時也向大眾致謝：「感謝各位就本公司員工的行為，給予諸多的讚賞和慰勞」。