英國一名18歲巴士司機日前開末班車時，遇到一名帶著3個孩子的媽媽當街攔車，對方稱自己遭前男友家暴，且對方正在附近尋找她，於是這名巴士司機向上司回報、請求偏離路線，在抵達終點站後直接將母子4人安全送到親戚家，英勇的善舉讓他成為家喻戶曉的「英雄」。

Kyle Caswell used his bus to take the woman and her children to a safe locationhttps://t.co/E5lBPLtqfF — BBC West (@BBCBristol) April 26, 2022

根據《BBC》報導，來自威爾特郡斯溫敦（Swindon）的18歲男子凱爾（Kyle Caswell），擔任巴士司機只有短短6個月的時間，卻在近日因為一項善行而成為家喻戶曉的對象。事發當時他正駕駛末班車，突然一位帶著3名孩子的媽媽前來攔車，他以為對方只是怕趕不上最後一班車，便停在路邊讓他們搭車。

未料這名媽媽上車後，就告訴凱爾自己正在躲避在附近尋找她的前男友，而這名前男友過去曾對她施以家暴。起初凱爾仍像往常一樣，繼續開完剩下的路線，然而越接近終點站，凱爾的心裡越覺得不舒服，因為那裡距離母子4人上車的地點不遠，於是他打電話通報上司，並獲得偏離路線的允許，在抵達終點站後，凱爾便直接將巴士開往母子的親戚家。

受到幫助的媽媽非常驚訝與感激，不斷向凱爾道謝。凱爾表示上司非常支持自己的決定，同時也希望能夠確保該名媽媽的安全，「我真的很開心能幫助她，換作是其他乘客我也會這麼做，因為保護他們的安全就是我的工作」。

而凱爾的善行不但受到巴士公司的表揚，稱有凱爾這樣的員工讓他們感到驕傲，另外南斯溫敦議員羅伯特（Robert Buckland）和威爾特郡警局公共保護部門警長本（Ben Mant）也都公開稱讚他，「就是因為有凱爾這樣的人，才讓我們的社區變得更加美好、安全」。