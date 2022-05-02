古代帝王為了擴張領土和爭奪利益，不惜發動戰爭，而糧食是最重要的一環，畢竟吃飽喝足才有充分的體力上陣廝殺。然而古代軍隊卻有一個不成文的規定，那就是士兵打仗時只能吃半飽，背後原因很現實！

根據《搜狐網》報導，古代行軍打仗之所以不讓士兵吃飽，最主要的原因是生產力低下，每年的糧食產量不多，即便國家向老百姓徵收糧食，也有一定限度。若要讓將士們都吃飽，恐怕還沒開始打仗，糧草就會供應不足。

其次是，士兵上陣殺敵之前，就要準備好所有糧草，若是要備上足夠的糧草供戰士們吃飽，就勢必會增加軍隊運送的負擔；再者，若是糧草消耗太快，後勤補給跟不上，就容易對士兵造成恐慌的心理。

第三個原因是，打仗前若要讓全部士兵吃飽，就必須是一場決戰，如果是持久戰的話，無疑是自取毀滅，因為屆時軍隊第一個面臨的問題就是斷糧危機。

最後是為了防範未然，眾所皆知，作戰時必須時刻保持警戒，如果士兵吃飽喝足，就容易出現昏昏欲睡、放鬆怠惰的情況，加上吃太飽也會造成行動不便，不僅跑起來笨重，還會引起肚子不適。