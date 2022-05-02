在歷史上有一個相當強悍的家族，其族人分別建立了5個王朝，雖然都不是大一統的王朝，但都曾強極一時，擁有相當大的勢力範圍，其中一個王朝更是存在長達350年，比某些大一統王朝還長壽，而這個強大的家族就是慕容家族。

綜合陸媒報導，慕蓉家族是東鮮卑的其中一個部族，他們建立在中原的共有4個王朝，首先是在公元377年建立的前燕，該國不但東破夫餘、高句麗，還攻滅同樣來自東鮮卑的宇文部，之後還南下中原滅了冉魏，可以說是強極一時，直到後來被前秦所滅，前燕僅存在短短33年。

不過其他3個建立在中原的王朝更為短命，像是西燕建立於公元384年，但才過了10年就被同為慕容氏的後燕所滅；而後燕在全盛時期的統治範圍「南至琅琊，東訖遼海，西屆河汾，北暨燕代」，也就是現今的河北、山東、山西，以及河南、遼寧的一部分，不過仍在建國25年後滅亡；而最後一個王朝為南燕，其疆域勢力範圍極小，建國僅12年就被東晉所滅。

但另外一個建立於中原以外的王朝就相當長壽，它就是西晉到唐朝時期，位於祁連山脈和黃河上游谷地（現青海地區）的吐谷渾，由慕容涉歸的庶長子慕容吐谷渾於公元313年建立，其勢力範圍曾一度非常壯大，後來卻因為攻打唐朝而在公元663年滅亡，建國長達350年。