馬來西亞一名3歲男童在玩沙後，突然感覺全身發癢、手掌疼痛，他的母親檢查後驚覺，兒子的手掌裡竟有東西在鑽洞，嚇得急忙帶他去看醫生，然而吃了藥之後狀況仍沒有好轉，所幸轉往另外一間診所治療後，男童終於恢復健康。

馬來西亞女子慕妮（Munni Hasan）4月29日在臉書發文，表示自己在開齋節期間，帶著3歲兒子亞當（Adam Danial）回到鄉下老家，當時亞當在住家附近的沙堆中玩耍，她也沒有覺得不妥，豈料隔天亞當就說自己全身發癢、雙手掌疼痛，但她檢查時仍未發現任何異狀。

但從這天之後，亞當的身體狀況越來越差，不但食慾變得不好，體重也開始下降，甚至連晚上都無法好好睡覺，慕妮再次檢查亞當的手掌時，驚覺皮膚底下竟有東西在爬行，詢問兒子後才得知，他在玩沙時感覺到有東西鑽進自己的雙手。

慕妮嚇得急忙帶亞當到診所治療，但醫師認為亞當只是被蚊蟲叮咬，因此只開了3天份的驅蟲藥和抗生素，就讓他們回家好好休養，但亞當狀況並未好轉，慕妮只好再帶他到另外一間診所檢查。

另一名醫師見狀，開了一個名叫阿苯達唑（Albendazole）的驅蟲藥，亞當的健康狀況才逐漸好轉，他手掌的蟲子已經死去，疼痛也隨之消失，只不過皮膚明顯地變得比較硬，慕妮也總算鬆了一口氣，「還好亞當現在已經康復了，只不過他現在看到沙就會害怕」。