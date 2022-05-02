民眾前往販賣計時器材或是鐘錶行時，不曉得有沒有仔細觀察，許多展示的鐘錶大多會停留在10時10分的位置，即便是智慧型手錶也不例外，對此就有網友不禁好奇背後用意，掀起眾人議論。

原PO近日在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，畫面中可見，生活賣場的牆面上掛著兩排不同款式的時鐘，但大多數的時鐘都顯示10時10分，只有少數為01時50分，讓她感到十分好奇。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「我居然把時鐘全部都看了一遍」、「全部都10：10，只有兩個01：50」、「到底是01：50呢還是10：10呢，讓我們繼續看下去」。

不過也有內行人解答背後用意，指出許多鐘錶廣告上的時間之所以全都是10時10分，是因為指針呈「V」狀，在西方有勝利、成功、好運的意思，象徵積極向上的正能量；東方則有十全十美的寓意。

從美學的角度來看，一般鐘錶的LOGO都會放在錶盤的正中央，10時10分的指針擺放位置，更能突顯品牌LOGO，「10：10是鐘錶業公認時針跟分針最美的角度」、「看過鐘錶雜誌的文章，這樣指針的角度是最美的，容易讓人印象深刻」。