不少民眾為了保護隱私，都會將手機上鎖，並利用臉部或指紋解鎖，但你有想過，口水竟也能變成解鎖方式。美國一名女網紅日前在酒吧裡，表演唾液解鎖手機，只見她一吸一吐伸縮自如，順利解開手機密碼鎖，現場圍觀民眾全看傻。

綜合外媒報導，美國邁阿密一名網紅莫內特（Mila Monet）日前與朋友至酒吧小酌，期間示範「口水解鎖手機」，只見她吐出一口黏稠的口水，並從嘴裡緩緩垂下，精準地點到手機螢幕的解鎖數字鍵，之後再將口水吸回嘴裡，反覆來回點擊數字鍵，最終成功解鎖。

當時一旁圍觀的男子看到後，瞬間被嚇得大叫出來，而莫內特也提到，由於自己的唾液平時都很黏稠，所以才可以靠口水解鎖，她也將過程分享至抖音（TikTok），另類的手機解鎖方式，也讓不少網友大開眼界，影片更是累積450萬觀看次數。

不少網友表示「沒想到還有這種解鎖方式，我以後再也不敢碰別人的手機了」、「你知道手機上的細菌非常多嗎？之前有研究顯示，手機若是未清潔，螢幕上細菌比馬桶的還要多」、「她居然用自己的DNA替手機解鎖」、「該說這是天賦嗎？但實在是太噁心了」、「如果口水很黏稠，可能是口乾症導致，原PO應該要注意一下」。