祕魯一名女子日前遭遇死亡車禍，被送醫不久後就宣告死亡，未料在家屬舉辦喪禮、準備將她的棺材下葬時，卻突然聽到棺材裡傳來敲打、掙扎的聲音，打開一看竟發現女子「死而復生」，睜著大眼睛看向他們，因此緊急將她送醫治療，但不幸的是，女子最終還是不治身亡。

卡拉卡的家屬雖然緊急將她送醫，最後還是不幸身亡。(影片來源/YouTube/ATV Noticias)

根據《地鐵報》報導，祕魯女子卡拉卡（Rosa Isabel Cespedes Callaca）和姊夫、3名侄子在4月時發生一起恐怖車禍，姊夫當場喪命，3名侄子則身受重傷，而卡拉卡也在送醫後被蘭巴耶克（Lambayeque）地區醫院的醫師判定死亡。而家屬在26日替卡拉卡舉行喪禮，未料在完成入殮封棺之後，竟聽到棺材裡傳出陣陣雜音，就像是有人在掙扎、敲打的聲音。

一行人嚇一大跳，立刻停下腳步、開棺檢查，只見原本已經被判定死亡的卡拉卡，居然睜大眼睛、滿頭大汗地看著他們，墓地管理員卡霍（Juan Segundo Cajo）見狀，立刻跑回辦公室報警，而卡拉卡的家屬也急忙將她送往費雷尼亞費的醫院（Referential Hospital Ferrenafe），由於卡拉卡的生命跡象微弱，一到醫院就馬上被裝上呼吸器，然而她的病情急速惡化，幾小時後就不幸離世。

卡拉卡的家屬對此相當氣憤，懷疑她在車禍過後只是陷入了昏迷，卻被「庸醫」誤判為死亡，以至於錯過黃金救命時間，卡拉卡的其中一名阿姨接受採訪時表示：「我們還保留她在棺材裡掙扎的影片，想要搞清楚到底發生了什麼事」。