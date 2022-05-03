國外一個研究團隊去年在玻利維亞的蒂哈穆奇河附近紀錄生物多樣性，意外發現2條馬德拉河豚被巨蟒纏住，讓他們非常吃驚，但仔細觀察才得知，蟒蛇其實是被河豚當成玩具玩，近日他們分享研究內容，引發討論。

根據《紐約時報》報導，馬德拉河豚（Bolivian river dolphin）通常都沉在河裡，目擊者通常只能看到牠們的鰭或尾巴，玻利維亞聖塔克魯茲的自然歷史博物館生物學家賴克勒（Steffen Reichle）去年8月與研究團隊，在蒂哈穆奇河（Tijamuchi）研究河域的生物多樣性，期間目擊6條馬德拉河豚浮出水面，便趕緊拿出相機拍攝。

賴克勒教授表示，他們發現其中2隻雄性河豚身上竟掛著一條貝尼水蚺（Beni anaconda），起初以為是水蚺纏住牠們，但仔細一看才驚覺，水蚺被河豚咬住，由於貝尼水蚺屬於半水生動物，可屏住呼吸一段時間，但畫面中的水蚺被河豚咬住長達7分鐘，大部分時間都泡在水裡，顯示牠很可能早已喪命，而且河豚咬住水蚺很長一段時間，研究團隊推斷，這應該不是捕食過程，而是河豚在玩弄水蚺。

貝尼水蚺是玻利維亞當地的頂級掠食者，過去從未發現河豚吃水蚺的紀錄，共同研究者內托（Omar Entiauspe-Neto）對此表示，鑒於河豚非常聰明又好動，認為牠們咬住水蚺只是為了好玩，此外，當時現身的河豚多為未成年，因此他們也認為，成年河豚可能在教育下一代，展示有關蟒蛇的知識與狩獵技巧。

不過另一名未參與研究的馬克斯普朗克學會行為生態學家懷爾德（Sonja Wild）持不同看法，認為河豚玩弄水蚺的可能性比較高，「正值青少年的河豚好奇心很重，而且這也是我第一次聽說，河豚會與蟒蛇玩」。不過由於河水經常呈現混濁狀態，大大增加研究難度，因此目前人類對河豚的了解甚少，內托教授表示，「此次發現讓我們更加了解動物的生活模式，尤其是生活在野外的」。