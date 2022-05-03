以前的人大多早婚，有些人甚至國中畢業後就早早步入婚姻，但隨著時代變遷，晚婚已經成為現代人的普遍現象。近日大陸一名「最美丈母娘」引發熱議，新郎在向她下跪敬酒時，可以看到她似乎非常年輕，只有30多歲而已。

根據《網易新聞》報導，大陸山東一名網友分享自家村莊的故事，有一對近20歲的情侶上完高中後因為成績太差，所以在雙方家人的同意之下決定先訂婚，不過有趣的是，丈母娘看起來非常年輕，似乎只有30多歲，在舉行訂婚儀式當天，新郎也因為丈母娘的年齡，在敬茶的時候一邊喊「媽」，一邊忍不住笑場。

事後網友將這段影片分享到網路上，不少人都對丈母娘年輕的長相感到驚訝，據網友指出，這名丈母娘的實際年齡為32歲，當年因為家庭經濟狀況較差，為了讓弟弟們能繼續念書，所以她讀完國中後就沒有再升學，並且很年輕就結婚生子；從影片中可以看到，坐在一旁的丈人年齡似乎也不大，只有40多歲而已。

消息曝光之後，網友們都震驚不已，紛紛留言：「我都已經33歲還沒有結婚，結果別人已經當上丈母娘了」、「史上最美丈母娘」、「新郎太幸福了」；不過也有人對32歲這個年齡感到好奇，「這樣豈不是14歲就生小孩了？」。