在博物館欣賞歷史文物時，會發現畫像中的皇帝都會戴帽子，帽子對於古人到底有多重要？每一朝皇帝所戴的帽子都不同，而且古代穿衣戴帽的款式會隨社會等級和場合改變，戴帽子不只寓意成年，同時也彰顯地位與權力。

根據《梨視頻》報導，古代並沒有帽子一詞，帽飾最初被稱為「頭衣」或「元服」，在《儀禮·士冠禮》就有相關記載「令月吉日，始加元服，棄爾幼志，順爾成德，壽考惟祺，介爾景福。」古代男性到了20歲就會舉行冠禮，指父親或家中長輩會替家族裡剛成年的男性戴上帽子，寓意長大成人，已有戴帽子的資格，能夠肩負重責大任。

此外，儒家十三經之一的《儀禮》第一篇就是《士冠禮》，在南宋朱熹的《童蒙須知》也提到，孩童的禮教由冠禮、服飾開始，可見古人對於冠禮相當重視。此制度從天子到士庶都是如此，若是未行冠禮就沒有治人的資格，但帽子並非所有人都能配戴，庶民通常只能以青巾裹頭，因此被稱為「黥首」或「黎民」，所以孔子才會勉勵學生要有軒冕之志。

另外，每一朝皇帝戴的帽子名稱與款式都不同，以漢武帝的畫像為例，他戴的帽子稱作「冕」並搭配冕服，一般舉行重要儀式才會穿戴，而明朝皇帝也會穿冕服，無論登基還是祭天，明成祖畫像中的服飾就是冕服，而唐太宗則是戴「幞頭」並搭配常服，屬於休閒穿搭，整體視覺讓人感覺較輕盈，而宋太祖同樣也是戴幞頭，但已經過改良，稱做「展腳幞頭」。

由此可知，帽飾在古代歷史上具有重要地位，而且每個階級穿戴的都不同，但也有人脫離社會，不再追求功名利祿，因此選擇不戴帽子，但這類人大多是對朝廷失去信心，例如東漢的袁閎，還有唐朝李白，他就曾在詩詞中寫下「人生在世不稱意，明朝散髮弄扁舟。」而古人對於儀容非常重視，若是穿錯衣服或帽子，不僅僅是穿搭錯誤而已，甚至有越界的意思。