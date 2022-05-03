公務員是不少人嚮往的「鐵飯碗」，連古代人也不例外，許多人拚命讀書就是為了考取一個官職，期望可以光宗耀祖、過上好日子，但並不是每個朝代的官員都可以拿到豐厚的薪水，像是北魏的官員就幾乎沒有收入，只有打仗勝利時才有機會分配到獎金。

根據《梨視頻》報導，歷史學者張宏杰指出，雖然沒有關於秦朝官員薪水的詳細記載，但大致可以推斷出當時的薪水豐厚，所以官員面對工作的積極性很高；而漢朝的中高級官員、尤其是高級官員的收入特別高，可以過上不錯的生活，因此在西漢時，這些中高級官員都有很高的職業道德，但當時的官和吏是分開的，官指的是縣令以上，吏則是科長以下，而吏因為財政收入有限，所以薪水很低，導致貪污腐敗的人非常多。

魏晉南北朝時期的北魏，是一個沒有俸祿的朝代，因為它靠軍事立國，當時從南邊搶了很多東西，並分配給百官，之後只要每隔一段時間、打了一場勝仗就會分發獎金，導致北魏官員收入很不穩定，只有跟著出征或是京官（中央官員）才能分到比較多的錢，北魏前期就有許多地方官員因為拿不到錢開始貪污，直到孝文帝時進行改革，制定了俸祿制度，貪汙腐敗才終於得到治理。張宏杰也提到，在元朝前期、清朝前期也沒有俸祿制度，這是北方草原民族崛起的共同特徵。

而唐朝、宋朝這2個朝代，雖然小吏的薪水不一定很高，但至少中高級官員的薪水都相當不錯，像是唐朝的白居易和北宋的歐陽修，生活都非常體面；然而到了明清2朝，便開始採取低薪制度，薪水比以前的朝代還要少3分之2，官員的基本生活得不到保障，因此當時很大一部分的官員都是貪官，只有少數人選擇做清官。