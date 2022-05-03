天上竟掉下一條魚！日本一名網友先前騎腳踏回家時，突被一塊巨物砸中頭部，把他嚇得摔倒在地，仔細一看發現，砸中他的竟是一條死魚，讓他感到非常困惑，將現場畫面拍下並分享至推特，直呼「奇妙遭遇像是小說劇情」。

根據日媒報導，網友@M16A_hayabusa日前騎腳踏車外出買東西，回程時竟被異物砸中頭部，所幸他當時有戴安全帽，因此並沒有受傷，但突如其來的重擊嚇壞他，原PO隨後摔倒在地，才發現他竟是被一條魚砸中，而且魚砸到他的安全帽時還流出液體，順著安全帽的縫隙流到他的頭髮上，聞起來有魚腥味。

原PO受訪時提到，天上掉下來的魚像鯽魚或鯉魚，而他行經的路段附近正好有一條河，而魚的頭部似乎已被啃食，推測是鳥成功獵到這一條魚後，原本叼著牠要前往其他地方享用，豈料期間不小心掉了下來，好巧不巧砸到原PO的頭，由於他第一次遇到這種怪事，因此當時嚇到愣了數10秒，「現實居然比小說劇情還要扯」。

原PO將現場畫面分享至推特，累積15.7萬人按讚，並表示他日後都會戴安全帽騎腳踏車，以免又遇到同樣狀況。不少人表示「原來天上不僅會下雨，還會掉下魚啊」、「牠應該是附近河裡的魚，大型鳥類將獵物帶回家時，途中有時會拋棄獵物，我在自家附近騎腳踏車時，也曾看過一條魚從天而降」。