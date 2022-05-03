大陸一名男子日前和朋友到河邊釣魚，突然感覺到有大魚上鉤，最後花了1個小時終於將一條重達31.5公斤的鱤魚拉上岸，男子表示這是他第一次釣起這麼大的魚，同時也把這個戰利品帶回家料理食用，不過他透露這魚的口感並不好吃。

根據《極目新聞》報導，湖南株洲的黃姓男子在本月1日晚上，和朋友一起到湘江釣魚，過程中突然感覺魚竿沉重，似乎是有魚上鉤了，他奮力一拉後發現自己釣到一條大魚，最後花了1個小時才終於把這條重達63斤（約31.5公斤）的鱤魚拉上岸。

黃姓男子接受媒體採訪時表示，自己從去年開始才和朋友一起釣魚，算是一個釣魚新手，這次是第一次釣起這麼大條的魚；釣魚行程結束後，男子將一部份的魚帶回家宰殺烹煮，並透露已經吃了這條鱤魚，但口感不太好，目前還有很多魚沒有吃完。

鱤魚俗稱黃鑽、鰥魚、水老虎，是一種大型掠食性魚類，生活在水中上層，性情兇猛，會捕食其他魚類。事實上過去有不少網友都在網路上分享在湘江釣到鱤魚的影片，今年2月12日就有一名長沙網友釣到一條重達58斤（約29公斤）的鱤魚。