辛巴威一名13歲少女日前到河裡洗澡，期間被鱷魚攻擊，整個人遭拖入水中，她的朋友目擊過程後，趕緊到村裡向人求救，但卻一直找不到少女，2天後才在河流上游處發現少女碎屍，而當地頻頻傳出鱷魚吃人事件，也造成村民人心惶惶。

根據外媒報導，辛巴威弗拉烏村（Furawu village）13歲少女雷蒙（Nomatter Raymond）上個月24日下午，與8歲妹妹至匈雅尼河（Hunyani River）洗碗，之後她讓妹妹先將碗拿回家，自己則留在河裡洗澡，豈料洗不到幾分鐘，她就遇到鱷魚，整個人被拖入河裡。

而雷蒙的朋友14歲馬佐（Lynette Mazowe）與12歲安吉拉（Angela Chiedza）當時正在河邊釣魚，發現雷蒙被拖入河裡後，她們趕緊到村裡求救，但村民到場後，卻找不到雷蒙的身影，直到事發2天後，她的屍體在河上游約70公尺處被發現。

雷蒙的屍體上除了腰部和背部有明顯傷口外，驗屍時還發現，她的拇指與手腕都骨折，表示她臨死前一直在與鱷魚奮戰，讓人看了相當難過。

而早在此事發生前，鄰近國家的坦尚尼亞也頻傳鱷魚吃人，杜圖米縣（Dutumi）偏遠地區村莊「Kimaramisale」附近的魯伏河棲息數隻鱷魚，從今年1月至3月，6名村民陸續被鱷魚襲擊並吃掉，因此警方也呼籲民眾，不要再到河邊取水。