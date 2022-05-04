野生動物天生有著狩獵的本能，就算是從小照顧、相處的保育員，也可能成為牠們攻擊的目標。近日一段公獅攻擊野生動物園園主的影片在網路瘋傳，只見獅子先是將其撲倒在地，接著叼住他的後頸拖到草叢中，圍籬外的遊客見狀都驚恐不已，害怕地放聲大叫。
根據《太陽報》報導，這段影片近日在論壇《Reddit》瘋傳，南非「馬拉克勒獵食者中心（Makarele Predator Centre）」的72歲園主霍奇（Mike Hodge）在照顧自家野生動物園的動物時，突然遭到獅子攻擊、拖行。從畫面中可以看到，霍奇當時剛走進鐵圍籬內，就被獅子當成獵物追擊，他一路跑到鐵門邊，但還來不及逃出就被撲倒在地，隨後以面朝下的姿勢，被獅子叼住後頸、拖入草叢中。
圍籬外的遊客們目睹這驚悚的一幕都放聲大叫，試圖呼喚其他人來幫忙，這時有人拿來步槍朝空中射擊，獅子被槍聲嚇到後退了幾步，卻不願離開霍奇身旁，在之後幾聲槍響中，仍持續在霍奇附近徘徊，最後警衛不得不開槍將獅子射死，霍奇才終於獲救。
霍奇在這場意外中被嚴重咬傷，頸部、背部都有獅子的咬痕與爪痕，下巴也因此骨折，在接受手術後才逐漸康復。據了解，這起事件其實發生在2018年，最近影片又被網友翻出來，再度引起熱議，事件中死亡的獅子是10歲的公獅桑巴（Shamba），從小到大都是由霍奇照顧，因此讓他傷心不已。
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