印度喀拉拉邦一名16歲少女日前至學校附近的小吃店用餐，期間吃了沙威瑪後就感到身體不適，出現嘔吐、發燒等症狀，隨後被送往醫院治療，但最終仍不幸身亡，此外，該地區還有30位民眾陸續出現類似症狀，他們也曾在同一間小吃店用餐過，警方目前已介入調查。

Kerala | A student dies after consuming rotten shawarma in Kasaragod district. A total of 18 students have been admitted to the district hospital. The shop has been closed, cook taken into custody. Food poisoning may be the primary reason for this: M Rajagopalan, MLA Trikaripur pic.twitter.com/LKYdZo30oN — ANI (@ANI) May 1, 2022

根據《新印度快報》（The New Indian Express）報導，居住在喀拉拉邦卡薩拉戈德縣（Kasaragod）的16歲少女德瓦南達（Devananda），日前與朋友到當地一間小吃店用餐，期間吃了雞肉沙威瑪後，就感覺身體不舒服，隨即送往醫院救治，但仍不幸身亡。

而德瓦南達是家中獨生女，原本住在坎努爾（Kannur），但5個月前她的父親因病過世後，只剩下她與母親相依為命，因此才搬到母親的姊姊家居住，沒想到她也突然喪命，讓母親與阿姨都悲痛不已，而她的遺體日前已送去驗屍，待釐清真正死因。

詭異的是，當地陸續出現民眾身體不適，人數多達30幾位，年齡介於10至15歲，同一特點就是，他們都曾在4月29日至30日到德瓦南達光顧過的小吃店用餐，而且都吃了雞肉沙威瑪，經過治療後，多數人生命狀況穩定，但仍須進一步觀察。

喀拉拉邦議會議員戈萬丹（MV Govindan）表示，涉案小吃店就位於學校附近，日後還可能出現更多患者，目前店家已勒令停業，政府將會對全縣的餐廳和小吃店進行抽查，確保食物的品質與衛生，以免再度發生類似情況，目前小吃店的餐點樣本已被送往實驗室檢驗，確認是否為食物中毒事件。