大陸一對雙胞胎兄弟在近日同時迎娶老婆，沒想到對象竟然也是一對雙胞胎姊妹，有趣的是，由於這2對雙胞胎實在長得太像，在婚禮上不但新郎認錯老婆，就連婆婆也認錯媳婦、丈母娘認錯女婿，讓現場賓客忍不住笑出聲。

根據《網易新聞》報導，這場婚禮近日舉辦於安徽六安，特別的是，新郎和新娘分別為雙胞胎兄弟和雙胞胎姊妹，從現場的影片可以看到，新郎兄弟2人都穿著深色西裝，不過弟弟的胸前有繫上紅色領帶，而新娘姊妹則穿著大紅色的傳統服飾，但2件服裝的設計與配色有些許差別，讓人能比較容易辨識他們的身分。

然而因為雙胞胎長得實在太像了，就算服裝上有特別做出差異，雙胞胎弟弟還是不小心認錯自己的老婆，站在錯誤的位置，經過哥哥和大嫂提醒才急忙站回正確的老婆身邊；但不只新郎，就連婆婆也認錯媳婦，丈母娘則是認錯女婿，逗趣的小插曲讓現場爆發出陣陣笑聲，氣氛相當歡樂。

影片曝光後，不少網友也覺得非常有趣，紛紛笑說：「反正都是一家人，以後生的孩子DNA也是一樣的」、「還好衣服有點不同，要不然他們也認不出」、「結婚後千萬別住在一起啊，晚上容易認錯」、「自己都搞不清別人更搞不清啦！」、「後面的媽媽都看暈了哈哈哈」、「衣服長得都不一樣居然還能認錯」。