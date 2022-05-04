日本岡山縣淺口市的圓珠院（円珠院）先前曝光寺內收藏300年的人魚木乃伊，總長約30公分，根據寺廟的紀錄顯示，人魚在江戶時代元文年間被漁民捕獲，此事曝光後引發討論，寺廟隨後將木乃伊交給倉敷藝術科學大學研究，近日曝光最新報告。

倉敷藝術科學大學研究人魚木乃伊，近日曝光初步報告，發現它的身上被插入好幾根針。(影片來源/YouTube/KSB瀬戸内海放送)

倉敷藝術科學大學發布的報告指出，他們透過表面觀察，得知人魚木乃伊擁有雙臂、5根手指及扁平的指頭，臉部還有眼窩、鼻孔和耳朵，眉毛與嘴部周圍都有毛髮，研究員進一步發現，它的牙齒都為圓錐形，尖端稍微向後彎曲，與人體不同之處是它沒有大臼齒，雖然人魚木乃伊看起來像靈長類動物，但牙齒特徵反而像肉食性魚類。

研究員使用掃描電子顯微鏡觀察木乃伊脫落的毛髮，發現其表面竟有與哺乳類動物一樣的角質層，至於下半身，人魚木乃伊擁有背鰭，而腹部、臀部和尾巴都被鱗片覆蓋，但上半身的鱗片卻與下半身不同，進行X光攝影檢查和電腦斷層掃描發現，人魚頸部和背鰭部位分別插了一根針，也讓研究人員感到相當困惑。

最新報告出爐後，引發外界討論，也讓人聯想到「斐濟美人魚」，19世紀美國馬戲團始祖巴納姆（Phineas Taylor Barnum）為了吸引觀眾注意，縫合風乾的幼猴上半身與魚下半身，謊稱此為南太平洋斐濟附近海域捕獲的人魚，1842年，巴納姆還曾在紐約巴納姆美國珍奇博館展出斐濟美人魚原件，但最終疑似被大火燒毀。

儘管人魚木乃伊可能是人為製造，但研究人員仍不放棄研究，將對人魚的鱗片進行DNA分析，由於江戶時代將美人魚視為崇拜對象，因此他們也會與民俗專家一起調查，從民間傳說的角度繼續研究，之後打算透過放射性碳定年法，了解人魚木乃伊存放時間有多長，另外，古人又是如何進行防腐處理，也相當值得研究，最終報告將於今年9月公布。