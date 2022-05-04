美國近日發生一起恐怖案件，一名女子因為罹患罕見疾病而全身癱瘓，只能仰賴父母照顧，然而她的父母卻將她棄之不顧，導致女子最終慘死在沙發上，她的遺體上不但布滿屎尿和蛆蟲，有些部位還腐爛見骨，身體甚至和沙發「融合」在一起，場面十分驚悚。

Woman, 36, with Locked-in Syndrome was found dead and FUSED to a couch https://t.co/XLIdctNuit — Daily Mail US (@DailyMail) April 29, 2022

根據《鏡報》報導，36歲女子萊西（Lacey Ellen Fletcher）罹患罕見疾病「閉鎖症候群（Locked-In Syndrome）」，導致她全身癱瘓，除了眼睛以外完全不能動，也無法開口說話，生活起居都必須仰賴64歲的母親希拉（Sheila）和65歲父親克萊（Clay）。

然而今年1月3日警方接到報案，希拉和克萊打電話報警，稱萊西已經沒有呼吸心跳，警方急忙趕往他們位於斯洛特市（Slaughter）的住家，卻發現萊西至少死亡2天，呈現半裸的狀態坐在沙發上，已經成為一具腐屍，且身體上布滿屎尿與蛆蟲，還有一些部位因為長期褥瘡的關係，早就腐爛見骨，她的身體甚至已經和沙發「融合」在一起。

目前警方已經以殺人罪名逮捕希拉和克萊，驗屍官尤厄爾（Ewell Dewitt Bickham III）透露，這是她看過最恐怖的案件，一進房子裡就能聞到一股撲鼻的惡臭，就算憋住氣也無濟於事，而身為父母的希拉和克萊就站在廚房，一句話都沒有說，「我後來一個禮拜都吃不下東西，一直在哭」。

驗屍報告指出，萊西至少坐在同一個位置長達12年，且從未出過門，以至於鄰居都不知道她的存在，但希拉和克萊辯稱是女兒決定要一直待在沙發上，「她後來越來越不想離開家和沙發，處於完全隱居的狀態」。

尤厄爾則指出，查詢醫院後發現完全沒有萊西的醫療紀錄，表示她從16歲以後就沒有再就醫或做任何治療，因此警方推測，希拉和克萊在這12年以來，故意將萊西棄置在沙發上，而且對她不理不睬，讓她活活坐在那裡等死。